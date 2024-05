Soulbrain Co Ltd est une société coréenne dont l'activité principale est la fabrication et la vente de matériaux pour l'information et la technologie (IT). La société est active dans les secteurs des matériaux pour semi-conducteurs, des matériaux pour écrans, des matériaux pour batteries secondaires, des matériaux électroniques et des soins de santé biologiques. Le secteur des matériaux pour semi-conducteurs fabrique et vend des matériaux pour semi-conducteurs tels que des solutions de gravure et de nettoyage. Le secteur des matériaux pour écrans produit et fournit des pièces majeures pour les panneaux, comme les verres minces. Le secteur des matériaux pour batteries secondaires produit des électrolytes et des languettes de plomb, et est également engagé dans le développement de matériaux pour batteries de taille moyenne à grande. L'activité matériaux électroniques développe et produit principalement des matériaux électroniques nécessaires au processus de production d'énergie solaire et aux véhicules électriques. L'activité biosanté produit et vend principalement des produits de thérapie cellulaire et des biomatériaux nécessaires à l'activité cosmétique.

Secteur Chimie de spécialité