(Alliance News) - Ce qui suit est un résumé des mises à jour des sociétés cotées à Londres, publiées vendredi et qui n'ont pas fait l'objet d'un rapport séparé par Alliance News :

----------

Ingenta PLC - Fournisseur de logiciels et de services pour l'industrie de l'édition, basé à Oxford, Angleterre - Gagne trois contrats supplémentaires dans les domaines du contenu et de la commercialisation. Dans la division Contenu, Ingenta a signé deux nouveaux contrats avec des clients existants, ce qui a permis d'étendre les activités d'Edify. "Ces contrats pluriannuels ont une valeur totale de plus de 500 000 GBP, payables pour des travaux réalisés entre trois et cinq ans", ajoute Ingenta. Dans le secteur commercial, elle scelle un "projet de trois ans pour migrer, héberger et soutenir le déploiement de Vista d'un client existant sur notre infrastructure dédiée". Ce contrat s'élève à 1,4 million de livres sterling.

----------

Shearwater Group PLC - fournisseur de services de cybersécurité - L'unité Brookcourt Solutions remporte un contrat "significatif" de trois ans avec une "société de télécommunications britannique de premier plan". Le contrat est d'une valeur de 4,8 millions d'USD. "Selon les termes du contrat, Brookcourt fournira une solution améliorée pour les opérations de sécurité à ce client de longue date qui fournit des services de téléphonie mobile, de téléphonie fixe, de télévision et d'Internet au Royaume-Uni. Ce contrat améliorera la posture de sécurité globale de l'organisation et aidera à atténuer les risques, ainsi qu'à détecter les violations de la sécurité et de la conformité à travers le grand réseau du client", déclare Shearwater.

----------

MyCelx Technologies Corp - société spécialisée dans les technologies de purification de l'air et de l'eau - signe un contrat avec un entrepreneur "dans le seul but de développer une relation commerciale mutuellement bénéfique axée sur le ministère américain de la défense". "MyCelx considère que l'entrepreneur, qui est également basé en Géorgie, a de bonnes relations au sein du DoD et de l'Agence de protection de l'environnement des États-Unis et prévoit que cet accord conduira à l'attribution de futurs projets de remédiation des PFAS dans ce grand marché vertical important à travers les États-Unis. Le marché des services d'assainissement des PFAS est un secteur à forte croissance et à marge élevée, et MyCelx se concentre pleinement sur la poursuite de son entrée sur le marché", ajoute l'entreprise.

----------

DG Innovate PLC - société de mobilité électrique et de stockage d'énergie basée à Caerphilly, au Pays de Galles - annonce le "développement en un temps record" d'un nouveau prototype de moteur basé sur le système d'entraînement électrique Pareta. "Cela fait suite à la signature, en janvier, d'un accord de développement conjoint avec une entreprise de premier rang spécialisée dans les composants de véhicules commerciaux, en vue de développer des systèmes pour les applications de poids lourds", ajoute DG. "La création d'un nouveau moteur sur mesure en seulement six mois démontre les compétences et l'ambition de la nouvelle DGI. Dirigée par d'anciens cadres de Tesla avec le soutien d'une équipe croissante d'anciens experts en moteurs Tesla, l'entreprise a déjà reçu des commentaires préliminaires positifs de la part du partenaire commercial."

----------

Polarean Imaging PLC - développeur de technologies d'imagerie médicale - Conclusion d'un accord de reprise pour échanger les deux hyperpolarisateurs de recherche de l'University of Virginia Health System contre deux nouveaux systèmes fournis par Polarean. "Nous sommes ravis de voir UVA Health mettre à niveau leurs deux systèmes d'hyperpolarisateurs pour qu'ils soient de qualité clinique. Cette étape souligne l'adoption croissante de la technologie Polarean et les progrès continus de notre stratégie visant à convertir des centres auparavant réservés à la recherche en centres de qualité clinique, en plus d'établir des sites de novo ", déclare Christopher von Jako, PDG de Polarean.

----------

Trinity Exploration & Production PLC - Exploration et production de pétrole à Trinité-et-Tobago - Le volume des ventes au deuxième trimestre est en moyenne de 2 522 barils de pétrole par jour, en baisse par rapport aux 2 824 barils de pétrole par jour de l'année précédente. "Le volume des ventes a diminué au cours de la période en raison du report de certaines activités de recomplétion de puits et de workover du T2 2024 au T3 2024 sur les actifs Onshore et East Coast", ajoute le communiqué. Les perspectives de ventes pour l'ensemble de l'année sont maintenues dans une fourchette de 2 660 à 2 700 bopj.

----------

Sound Energy PLC - Société d'énergie en amont centrée sur le Maroc - L'Office National des Hydrocarbures et des Mines au Maroc donne son accord pour une extension de 24 mois de la période initiale des permis d'exploration d'Anoual. "Sous réserve de l'approbation ministérielle, la durée de la période initiale d'Anoual sera donc désormais de 7 ans et 4 mois, commençant le ou vers le 8 septembre 2017 et se terminant le ou vers le 7 janvier 2025", ajoute Sound Energy.

----------

Parkmead Group PLC - Explorateur de gaz axé sur les Pays-Bas et le Royaume-Uni - La licence P2634 a été officiellement attribuée par l'Autorité de transition de la mer du Nord du gouvernement britannique. La licence est située dans l'Outer Moray Firth. "Parkmead (50% d'intérêt et opérateur) et son partenaire Orcadian Energy (50% d'intérêt) mettront à profit l'expertise acquise dans le développement de bruts difficiles pour travailler à la commercialisation de Fynn Beauly, l'une des plus grandes découvertes non développées du Royaume-Uni. Cette accumulation de pétrole lourd a été prouvée par trois puits et on estime qu'elle contient entre 740 millions et 1,33 milliard de barils de pétrole en place", ajoute la société. Le partenariat va maintenant commencer à faire avancer le programme de travail triennal approuvé afin de déterminer si un développement techniquement et économiquement viable peut être réalisé dans le cadre de la stratégie "net zéro" de la NSTA.

----------

Panther Metals PLC - investisseur et acquéreur d'entreprises dans le secteur des ressources naturelles - signale qu'il a obtenu le permis d'exploration PR-24-000076 au Canada, couvrant le prospect Awkward West, dans le cadre du projet Obonga. Le permis est valable pour trois ans.

----------

Arecor Therapeutics PLC - société biopharmaceutique - Elle a levé 5,2 millions de livres sterling en plaçant 5,8 millions d'actions à 90 pence chacune. En outre, certains actionnaires existants souscrivent 1,2 million d'actions au même prix, ce qui rapporte à l'entreprise un peu plus de 1 million de livres sterling. Le placement et la souscription lui permettent de lever 6,3 millions de GBP. L'offre au détail visant à lever 1 million de livres sterling supplémentaire se termine lundi. "Le produit net du placement et de la souscription sera affecté à la croissance du chiffre d'affaires de l'entreprise, au fonds de roulement et à la solidité du bilan en vue de créer de la valeur pour les actionnaires", déclare Arecor.

----------

Par Eric Cunha, rédacteur en chef d'Alliance News

Copyright 2024 Alliance News Ltd.