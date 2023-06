Les actions de Sound Energy bondissent suite à l'accord sur Tendrara avec Calvalley Petroleum

(Alliance News) - Sound Energy PLC a déclaré mardi qu'elle avait décroché une période contraignante de 45 jours et une feuille de termes non contraignante avec Calvalley Petroleum Ltd dans la concession d'exploitation de Tendrara et le permis d'exploration du Grand Tendrara au Maroc.

Les actions de la société gazière en amont basée à Londres et axée sur le Maroc ont augmenté de 7,2 % à 1,89 pence à Londres mardi matin.

Sound Energy a déclaré que l'accord décrochera 48 millions de dollars de financement des coûts de développement de la phase 2 de Sound Energy et de Calvalley financés par des fonds propres pour un désinvestissement partiel d'une participation directe de 40%.

L'accord prévoit également que Calvalley financera à 100 % le puits TE-4 Horst avec un plafond de 7 millions USD, qu'elle financera 40 % des coûts de la phase 1, y compris environ 8 millions USD de coûts rétrospectifs, et qu'elle avancera à Sound Energy des coûts supplémentaires pour les phases 1 et 2.

Calvalley Petroleum est une société pétrolière et gazière opérant en Afrique du Nord et au Moyen-Orient.

"Nous sommes très heureux d'avoir conclu une exclusivité et un accord avec Calvalley, qui a des activités au Moyen-Orient et qui est soutenu par un très grand conglomérat", a déclaré le président Graham Lyon.

"Les entreprises vont maintenant travailler à la signature de la documentation définitive de la transaction qui, une fois achevée, permettra aux parties de progresser ensemble vers la décision finale d'investissement.

Sound Energy a également annoncé qu'elle avait levé 4 millions de livres sterling par le biais de billets convertibles.

La société a déclaré que le produit de cette levée de fonds lui permettra de continuer à exécuter la phase 1 du développement de la concession de production de Tendrara.

