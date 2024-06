Sound Energy plc est une société d'énergie de transition basée au Royaume-Uni. Les principales activités de la société sont l'exploration, l'évaluation et le développement d'actifs gaziers. Sa principale zone d'activité est le Maroc. Les licences de la société au Maroc oriental comprennent la concession de Tendrara, Greater Tendrara et Anoual. Elle détient environ 75 % de la concession de Tendrara avec un permis de production de 133,5 kilomètres carrés (km2). Ses licences pour le Maroc oriental, comprenant la concession ainsi que les permis d'exploration d'Anoual et du Grand Tendrara, sont positionnées dans une région contenant une extension potentielle des zones pétrolières établies de la province triasique algérienne et de la plate-forme hercynienne saharienne. Ces permis couvrent une superficie de plus de 23 000 km2. La zone de permis du Grand Tendrara entoure la concession de production de Tendrara. La société détient environ 75 % du permis de Sidi Moktar, qui est situé dans le bassin d'Essaouira, dans le sud du Maroc. La licence couvre une zone combinée de plus de 4 712 km2.