Sound Energy PLC est une société holding basée au Royaume-Uni pour un groupe d'entreprises axées sur l'énergie de transition. Les principales activités de la société sont l'exploration, l'évaluation et le développement d'actifs gaziers. La principale zone d'activité de la société est le Maroc. La société opère à travers trois segments : corporate, exploration et évaluation, et développement et production. Sa concession de production de Tendrara est située de manière à pouvoir accéder au gazoduc Gazoduc Maghreb Europe (GME) à environ 120 kilomètres au nord. Ce gazoduc relie le Maroc au réseau gazier espagnol et portugais. La société possède divers actifs d'exploration au Maroc, à savoir le Grand Tendrara, Anoual et Sidi Mokhtar. Ses actifs d'exploration du Grand Tendrara couvrent une superficie d'environ 14 411 kilomètres carrés (km2). Ses actifs d'exploration d'Anoual couvrent une superficie d'environ 8 873 km2. Ses actifs d'exploration de Sidi Mokhtar couvrent une superficie d'environ 4 711 km2.