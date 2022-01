Sound Financial Bancorp, Inc. annonce ses résultats pour le quatrième trimestre se terminant le 31 décembre 2021.

Sound Financial Bancorp, Inc. a publié ses résultats pour le quatrième trimestre clos le 31 décembre 2021. Pour le quatrième trimestre, la société a déclaré un revenu net d'intérêts de 7,72 millions de dollars, contre 7,2 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice net s'est élevé à 1,86 million de dollars, contre 3,49 millions de dollars un an plus tôt. Le bénéfice de base par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,72 USD, contre 1,35 USD l'année précédente. Le bénéfice dilué par action des activités poursuivies s'est élevé à 0,7 USD, contre 1,34 USD l'année précédente.