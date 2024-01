Sound Financial Bancorp, Inc. est une société holding bancaire de Sound Community Bank (la Banque), qui est une banque commerciale. L'activité principale de la Banque consiste à attirer les dépôts de particuliers et de sociétés du grand public et à investir ces fonds, ainsi que des fonds empruntés, dans des prêts garantis par des hypothèques de premier et de second rang sur des résidences d'une à quatre familles, y compris des prêts et des lignes de crédit sur valeur domiciliaire, des biens immobiliers commerciaux et multifamiliaux, des constructions et des terrains, des prêts à la consommation et des prêts aux entreprises commerciales. Ses prêts aux entreprises commerciales comprennent des lignes de crédit non garanties, des prêts à terme garantis et des lignes de crédit garanties par des stocks, des équipements et des comptes clients. Elle propose également une variété de produits de prêts à la consommation garantis et non garantis, y compris des prêts pour des maisons préfabriquées, des prêts pour des maisons flottantes, des prêts automobiles et des prêts pour des véhicules de loisirs. Elle se concentre sur l'octroi de prêts hypothécaires résidentiels, qu'elle vend à la Federal National Mortgage Association et à d'autres correspondants.

Secteur Banques