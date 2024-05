SoundHound AI, Inc. propose une plateforme d'intelligence artificielle (IA) vocale indépendante qui permet aux entreprises de tous secteurs d'offrir des expériences conversationnelles à leurs clients. Les applications technologiques de la société permettent aux humains d'interagir avec les choses qui les entourent de la même manière qu'ils interagissent entre eux : en parlant naturellement aux téléphones portables, aux voitures, aux téléviseurs, aux enceintes musicales, aux machines à café et à d'autres parties du monde. La plateforme Houndify de la société est une plateforme d'IA vocale qui combine l'IA avancée et l'expertise en ingénierie pour aider les marques à créer des assistants vocaux conversationnels. La suite d'outils Houndify comprend des interfaces de programmation d'applications (API) pour les requêtes textuelles et vocales, la prise en charge de commandes personnalisées, une vaste bibliothèque de domaines de contenu, des plateformes de kit de développement logiciel inclusives, des capacités de collaboration, des outils de diagnostic et des analyses intégrées.

Secteur Services et conseils en informatique