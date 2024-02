Source Capital, Inc. (le Fonds) est une société d'investissement diversifiée à capital fixe. L'objectif d'investissement du Fonds est de rechercher un rendement total maximum pour les actionnaires ordinaires à partir de l'appréciation du capital et des revenus d'investissement, dans la mesure où cela est compatible avec la protection du capital investi. Les investissements du Fonds comprennent les semi-conducteurs, la distribution industrielle et la location, le ciment et les agrégats, les médias Internet, le câble et le satellite, les logiciels d'application, les composants électriques, les produits chimiques, les courtiers en assurance, les banques diversifiées, les métaux de base, les banques, les sociétés d'investissement, les services alimentaires, les services publics intégrés, le matériel roulant ferroviaire, l'habillement, les chaussures et la conception d'accessoires, le commerce électronique discrétionnaire, les hôtels, les restaurants et les loisirs, l'équipement et les systèmes de construction commerciale et résidentielle, les détaillants automobiles, les propriétaires et les promoteurs immobiliers, le contenu de divertissement, l'énergie, les services de soins de santé et d'autres. Le conseiller en investissement du Fonds est First Pacific Advisors, LP.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds