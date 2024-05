Source Energy Services Ltd. se concentre sur la production et la distribution intégrées de sable de fracturation, ainsi que sur la distribution d'autres matériaux de complétion en vrac non produits par la société. Les solutions proposées par la société comprennent les proppants, la logistique, les terminaux, les produits chimiques et les solutions de terrain. La société propose une gamme de proppants de 20/40, 30/50, 40/70 et 100 mesh pour répondre aux besoins spécifiques des puits. Ses solutions logistiques consistent en deux installations capables de transporter jusqu'à 100 wagons directement de ses mines aux terminaux du bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC). La société possède et exploite également des terminaux dans le bassin sédimentaire de l'Ouest canadien (BSOC). Ses terminaux de Red Deer et de Grande Prairie, en Alberta, sont équipés d'un système de stockage de produits chimiques. Elle fournit également des services de stockage et de logistique pour d'autres matériaux de complétion de puits de pétrole et de gaz en vrac et a mis au point Sahara, un système mobile de stockage et de manutention du sable sur les sites de forage. Elle offre à ses clients une solution de bout en bout pour le sable de fracturation.

Secteur Matériaux de construction