Acheteurs asiatiques de pétrole, de gaz et de charbon russes

Alors que la crise entre l'Ukraine et la Russie s'intensifie, les contrats à terme sur le Brent ont atteint de nouveaux sommets en sept ans. Les analystes préviennent que les sanctions commerciales pourraient avoir des implications pour les pays asiatiques qui dépendent de la Russie pour le pétrole, le gaz et le charbon.

Vous trouverez ci-dessous des détails sur la façon dont les pays asiatiques dépendent du pétrole, du gaz et du charbon de la Russie.

CHINE

La Chine représente 15,4 % des exportations totales de pétrole brut de la Russie, seule l'Arabie saoudite lui en vend davantage. Les achats de pétrole brut russe de la Chine ont atteint en moyenne 1,59 million de barils par jour (bpj) l'année dernière, soit 15,5 % de ses importations totales.

La Chine en reçoit environ 40 % via l'oléoduc ESPO (East Siberia Pacific Ocean) de 4 070 km (2 540 miles).

La Russie est également le troisième fournisseur de gaz de la Chine. La Chine a représenté 6,7 % des exportations de gaz naturel russe en 2021. Les exportations russes vers la Chine ont totalisé 16,5 milliards de mètres cubes (bcm), soit environ 12,07 millions de tonnes en 2021, répondant à environ 5 % de la demande chinoise.

La Russie est également le deuxième fournisseur de charbon de la Chine en 2021. Les calculs de Reuters basés sur les données douanières montrent que les importations de charbon russe de la Chine, qui se sont élevées à 56,7 millions de tonnes l'année dernière, ont représenté 17,6% de ses importations totales de ce combustible.

CORÉE DU SUD

La Russie était le quatrième fournisseur de pétrole brut de la Corée du Sud en 2021, après l'Arabie saoudite, les États-Unis et le Koweït. La Corée du Sud a importé environ 7,92 millions de tonnes de pétrole brut de Russie l'année dernière, pour une valeur d'environ 4,27 milliards de dollars, selon les données de l'Association coréenne du commerce international (KITA).

La Corée du Sud a également importé 2,87 millions de tonnes de gaz de Russie l'année dernière, selon les données de la KITA, ce qui en fait le sixième fournisseur du pays.

La Russie a été le deuxième plus grand exportateur de charbon vers la Corée du Sud en 2021 après l'Australie, expédiant 21,95 millions de tonnes pour une valeur d'environ 2,56 milliards de dollars et représentant 17,5 % des importations totales de charbon de la Corée du Sud, selon les données.

JAPON

La Russie était le deuxième plus grand fournisseur de charbon thermique du Japon en 2021, représentant 12,48 % de ses importations de charbon thermique, selon les données des douanes japonaises.

La Russie était le cinquième plus grand fournisseur de pétrole brut et de gaz naturel liquéfié (GNL) du Japon en 2021, représentant respectivement 3,63 % et 8,84 % de ses importations totales. Le Japon représentait 4,1 % des exportations de pétrole brut de la Russie et 7,2 % de ses exportations de gaz naturel.

VIETNAM

La Russie était le troisième exportateur de charbon vers le Vietnam en 2021, après l'Australie et l'Indonésie. Ses exportations de charbon vers le Vietnam ont totalisé 3,59 millions de tonnes en 2021, soit 9,9 % des importations totales de charbon du Vietnam, selon les données des douanes vietnamiennes.

Le pays n'a pas importé de pétrole brut de Russie en 2021, mais la société pétrolière d'État vietnamienne PetroVietnam détient une participation de 49 % dans une coentreprise pétrolière (Rusvietpetro) avec Zarubezhneft dans la région autonome des Nenets en Russie, qui a produit 30 millions de tonnes de pétrole brut à la mi-2021 depuis sa création en 2008.

INDE

L'Inde a importé 1,8 million de tonnes de charbon thermique de Russie en 2021, contre 2,5 millions en 2020, selon les données d'Iman Resources.

La part de la Russie dans les importations de charbon thermique de l'Inde a chuté à 1,3 % en 2021, contre 1,6 %.

L'Inde a importé 43 400 bpj de pétrole de Russie en 2021, soit environ 1% de l'ensemble de ses importations.

L'Inde représente environ 0,2 % des exportations de gaz naturel de la Russie. GAIL (India) Ltd a conclu un accord de 20 ans avec Gazprom pour acheter 2,5 millions de tonnes de GNL par an, qui a débuté en 2018. (Reportage réalisé par la rédaction de Pékin, Aizhu Chen à Singapour, Nidhi Verma et Sudarshan Varadhan à New Delhi, Heekyong Yang à Séoul, Yuka Obayashi à Tokyo et Khanh Vu à Hanoi ; rédaction par Isabel Kua et Florence Tan ; édition par Gavin Maguire, Tom Hogue et Jason Neely)