South Plains Financial Inc. est une société de portefeuille bancaire. La société, par le biais de sa filiale à 100 %, City Bank, fournit une gamme de services financiers commerciaux et de consommation aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers dans ses zones de marché. Elle opère à travers deux segments : la banque de proximité, qui comprend City Bank, son unique filiale bancaire, et l'assurance, qui comprend Windmark Insurance Agency, Inc. Ses principales activités commerciales comprennent les services bancaires commerciaux et de détail, ainsi que les services d'assurance, d'investissement, de fiducie et de prêt hypothécaire. La Banque exploite environ 25 succursales et plus de 13 bureaux de production de prêts, à la fois sur les marchés bancaires et dans certaines régions qui se concentrent principalement sur la production de prêts hypothécaires.

Secteur Banques