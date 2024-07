South Plains Financial, Inc. est le holding bancaire de City Bank (la Banque). La Banque est une banque indépendante située dans l'ouest du Texas et possède des activités bancaires supplémentaires sur les marchés de Dallas, El Paso, Greater Houston, Permian Basin et College Station, au Texas, ainsi que sur le marché de Ruidoso, au Nouveau-Mexique. La banque fournit une gamme de services financiers commerciaux et grand public aux petites et moyennes entreprises et aux particuliers dans ses zones de marché. Les principales activités de la banque comprennent la banque commerciale et la banque de détail, ainsi que les services d'investissement, de fiducie et d'hypothèque. La banque est principalement impliquée dans des activités de prêts immobiliers, commerciaux, agricoles et à la consommation avec des clients à travers le Texas et l'est du Nouveau-Mexique. La Banque exploite environ 25 agences bancaires à service complet réparties sur sept marchés géographiques. Elle exploite également environ huit bureaux de production de prêts sur ses marchés bancaires et dans certaines régions clés du Texas, qui se concentrent sur l'origination de prêts hypothécaires.

Secteur Banques