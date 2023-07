South32 est spécialisé dans l'exploration et l'exploitation minières. Le CA par famille de produits se répartit comme suit : - alumine (22,4%) : 5 050 Kt produites en 2018/19 ; - aluminium (20,4%) : 982 Kt produites ; - manganèse (16,9%) : 5 536 Kt produites ; - charbon thermique (10,6%) : 24 979 Kt produites ; - charbon métallurgique (11,6%) : 5 350 Kt produites ; - nickel (5%) : 41,1 Kt produites ; - métaux non ferreux (4,8%) : argent (12,2 millions d'onces produites), plomb (101,4 Kt) et zinc (51,6 Kt) ; - autres (8,3%). La répartition géographique du CA est la suivante : Afrique austral (16,7%), Singapour (15%), Inde (7,3%), Chine (6%), Japon (5,6%), Corée du Sud (2,7%), Asie (3,5%), Suisse (7%), Pays Bas (6%), Italie (2,6%), Europe (7,5%), Australie (8,3%), Amérique du Nord (4,5%), Emirats-Arabes-Unis (4,1%), Moyen Orient (2,5%) et Amérique du Sud (0,7%).

Secteur Sociétés minières intégrées