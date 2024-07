South32 va comptabiliser une charge de dépréciation de 554 millions de dollars pour ses opérations Worsley Alumina, après avoir déclaré lundi que les recommandations d'un régulateur pour le projet pourraient créer des difficultés d'exploitation, tandis que sa production de minerai de manganèse du quatrième trimestre s'est effondrée.

Les opérations Worsley Alumina du mineur australien diversifié ont entamé un processus d'approbation environnementale avec l'Autorité de protection de l'environnement de l'Australie occidentale (WA EPA) en 2019 afin d'accéder à la bauxite pour soutenir la production.

La WA EPA, une autorité statutaire, a publié début juillet sa recommandation selon laquelle la proposition de Worsley Alumina pour le projet de développement de la mine peut être mise en œuvre, mais a cité certaines conditions.

"Si elles sont imposées dans leur forme actuelle, plusieurs conditions recommandées par l'EPA de l'ouest de l'Australie posent d'importants problèmes d'exploitation à Worsley Alumina et ont un impact sur sa viabilité à long terme", a déclaré South32.

South32 a ajouté qu'elle comptabilisera une perte de valeur avant impôts de 264 millions de dollars pour son projet Cerro Matoso en Colombie dans ses résultats financiers de l'exercice 24.

La production de minerai de manganèse de South32 au quatrième trimestre a chuté de plus de 60 %, en raison de la suspension temporaire des activités de son unité Groote Eylandt Mining Co (GEMCO) dans le golfe de Carpentaria.

Le projet GEMCO est suspendu depuis la mi-mars, lorsqu'un cyclone tropical de catégorie 2, Megan, a fait des ravages près de la région dans le nord de l'Australie, endommageant considérablement l'infrastructure critique de South32 sur le site.

En conséquence, la production de manganèse du mineur diversifié pour le trimestre se terminant le 30 juin a chuté à 534 milliers de tonnes métriques humides (kwmt), contre 1 455 kwmt un an plus tôt. Ce chiffre est à comparer avec une estimation de Macquarie d'environ 508 kwmt.

"La production vendable d'Australia Manganese a diminué de 34 % pour atteindre 2 324 kwmt au cours de l'exercice 24, car nous avons temporairement suspendu nos activités en mars 2024 en raison des impacts du cyclone tropical Megan", a déclaré l'entreprise minière.

Reuters a rapporté plus tôt dans la journée qu'un consortium dirigé par la société singapourienne Golden Energy and Resources avait obtenu 850 millions de dollars pour acheter les actifs australiens de charbon à coke de South32, selon deux sources, alors que le crédit privé continue de combler le manque de financement pour le secteur largement débancarisé. (Reportage de Roshan Thomas et Aaditya Govind Rao à Bengaluru ; Rédaction de Chris Reese et Lincoln Feast).