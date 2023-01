South32 constate que les retards d'expédition immobilisent les liquidités dans les stocks.

Dans son rapport trimestriel, South32 a respecté les prévisions concernant le charbon, l'aluminium et le cuivre et a légèrement dépassé les estimations des analystes pour la production de minerai de manganèse, dont elle est le premier producteur mondial. Les actions ont augmenté de 1,3 %.

"Alors que la production était en ligne, les ventes ont été affectées, entraînant une génération de trésorerie plus faible que prévu", a déclaré l'analyste Glyn Lawcock de Barrenjoey à Sydney.

Les expéditions retardées de stocks - principalement d'aluminium - ont immobilisé 100 millions de dollars supplémentaires de fonds de roulement au cours du semestre de décembre.

"Cet impact est plus aigu dans notre chaîne de valeur de l'aluminium en Afrique australe en raison des retards d'expédition en cours."

South32 a enregistré une hausse de 24,4 % de sa production de charbon métallurgique au deuxième trimestre, aidée par l'amélioration des volumes et de la productivité du travail dans sa mine d'Appin, dans l'État australien de Nouvelle-Galles du Sud, à la suite de grèves des travailleurs et d'un déplacement prolongé de la longue paroi.

En octobre, South32 a finalisé un nouvel accord d'entreprise à la mine avec une durée de quatre ans jusqu'en 2026 pour faire face à la grève continue des travailleurs sur les augmentations de salaire.

Pour le deuxième trimestre, elle a affiché une production de charbon métallurgique de 1,5 million de tonnes (Mt), en hausse par rapport aux 1,2 Mt produites un an plus tôt et conforme à une estimation consensuelle de 1,5 Mt, selon Goldman Sachs.

South32 a toutefois réduit de 25 % ses prévisions de production pour l'ensemble de l'année pour ses opérations d'aluminium au Brésil, la montée en puissance de la fonderie à sa capacité nominale ayant été reportée au trimestre de septembre.

Elle a également réduit de 11 % ses prévisions pour sa mine d'argent-zinc de Cannington, en partie à cause de la faible disponibilité de la main-d'œuvre.

South32 a connu deux décès dans son exploitation Mozal Aluminium en novembre après un incident survenu lors de travaux de maintenance.

En ce qui concerne le minerai de manganèse, South32 a fait état d'une production de 1 477 kilotonnes (kt), dépassant de 7% l'estimation de RBC. Il a produit 18,9kt de cuivre, légèrement supérieur à l'estimation de 18kt de RBC.

Le mineur basé à Perth a ajouté que, malgré les pressions inflationnistes, il s'attend à ce que les coûts unitaires d'exploitation pour le premier semestre de l'exercice 2023 soient conformes ou inférieurs à ses prévisions actuelles dans la majorité de ses exploitations.