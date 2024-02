Southeastern Banking Corporation est une société holding bancaire pour Southeastern Bank (la Banque). La Banque sert ses clients et les communautés par le biais de ses 10 succursales situées sur la côte de la Géorgie et dans le nord-est de la Floride, notamment à Brunswick, Callahan, Darien, Eulonia, Folkston, Hilliard (FL), Kingsland, Nahunta, Richmond Hill et St. Simons Island, et d'un bureau de production de prêts à Hinesville, en Géorgie. Par l'intermédiaire de la banque, la société offre une gamme de produits et de services bancaires commerciaux et grand public à des clients situés principalement à McIntosh (Géorgie), Brantley (Géorgie), Bryan (Géorgie), Camden (Géorgie), Charlton (Géorgie), Glynn (Géorgie) et Nassau (Floride). La banque propose des prêts personnels, des cartes de crédit, une protection contre les découverts, des paiements par carte de crédit, des prêts aux entreprises et des services de gestion de trésorerie pour les entreprises. La banque propose également des services bancaires en ligne, qui permettent à ses clients de vérifier le solde de leurs comptes, les transactions, les dépôts, les retraits et autres paiements de factures.

Secteur Banques