SoCalGas règle le litige relatif à la fuite de gaz de 2015 et doit payer 1,1 milliard de dollars. 27/09/2021 | 22:57

Nom : Prénom : Votre adresse e-mail * : Adresses e-mail des destinataires * : (Vous pouvez saisir plusieurs adresses mails en les séparant par des points virgules) Message personnel : * Champs obligatoires La compagnie de gaz Southern California Gas (SoCalGas), une unité de Sempra Energy, a déclaré lundi qu'elle avait conclu des accords qui devraient résoudre la quasi-totalité des litiges civils liés à une fuite dans une installation de stockage de gaz naturel en 2015. À la suite de ces accords, SoCalGas enregistrera une charge après impôts d'environ 1,1 milliard de dollars ce mois-ci, a indiqué l'unité. Un rapport de 2019, commandé par deux organismes de réglementation de l'État, a révélé que la compagnie californienne n'avait pas enquêté sur des dizaines de fuites survenues pendant des décennies dans l'installation de stockage de gaz naturel située près de Los Angeles. À partir d'octobre 2015, le puits défectueux de l'installation de stockage de gaz d'Aliso Canyon a craché plus de 4 milliards de pieds cubes de gaz naturel dans l'atmosphère jusqu'à ce qu'il soit scellé 111 jours plus tard, en février 2016. La fuite de gaz, qui a suscité un tollé et des inquiétudes sanitaires dans les communautés voisines, était suffisante pour alimenter environ 20 millions de foyers américains pendant une journée. Plus de 8 000 foyers et deux écoles ont été relogés pendant la fuite. SoCalGas a déclaré que les accords de règlement étaient soumis à l'obtention d'une participation d'environ 97 % parmi les 36 000 plaignants individuels, d'un règlement avec une classe estimée à au moins 23 000 propriétés et du rejet des plaignants nommés dans une action collective commerciale putative. Sempra Energy a réduit lundi ses prévisions de bénéfice par action pour l'ensemble de l'année 2021 à un niveau compris entre 3,83 et 4,43 dollars, contre une fourchette précédente de 7,41 à 8,01 dollars. (Reportage de Uday Sampath à Bengaluru ; édition de Shounak Dasgupta)

© Zonebourse avec Reuters 2021