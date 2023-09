Southern Company est spécialisé dans la production et la distribution d'électricité. Le CA par activité se répartit comme suit : - distribution d'électricité (62,2%) : 148 000 GWh vendus en 2022 à destination des clients résidentiels (41,7% du CA ; 49 600 GWh), commerciaux (33,9% ; 48 300 GWh), industriels (23,8% ; 49 500 GWh) et autres (0,6% ; 600 GWh) ; - distribution et vente de gaz naturel (20,4%) ; - vente en gros d'électricité (12,4%) : 56 300 GWh vendus ; - autres (5%) : notamment prestations de services de télécommunications.