La compagnie d'électricité et de gaz Consolidated Edison a dépassé jeudi les estimations de Wall Street pour son bénéfice du quatrième trimestre, grâce à la baisse de ses dépenses d'exploitation.

Les dépenses d'exploitation trimestrielles de l'entreprise new-yorkaise ont diminué de plus de 14 %, passant de 3,48 milliards de dollars l'année précédente à 2,99 milliards de dollars. Les coûts du carburant sont tombés à 41 millions de dollars, contre 101 millions de dollars l'année précédente.

La société prévoit un bénéfice ajusté compris entre 5,20 et 5,40 dollars par action pour 2024, contre une estimation moyenne des analystes de 5,29 dollars par action, selon les données de LSEG.

Les entreprises de services publics ont réduit leurs coûts pour contrer l'inflation et la hausse des taux d'intérêt. Les entreprises comparables Southern Co et WEC Energy ont également bénéficié de la réduction des dépenses d'exploitation au cours de ce trimestre, dépassant les estimations de bénéfices.

Con Edison fournit des services d'électricité et de gaz à environ 5,1 millions de clients par l'intermédiaire de ses filiales, principalement dans certains arrondissements de la ville de New York - Manhattan, le Bronx, certaines parties du Queens - et dans certaines parties du comté voisin de Westchester.

Sur une base ajustée, la société, fondée en 1823, a déclaré un bénéfice par action de 1,00 $ au quatrième trimestre, dépassant les estimations de 96 cents des analystes de LSEG.