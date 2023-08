Georgia Power a déclaré mercredi qu'elle avait déposé une demande auprès de l'autorité de régulation des services publics de l'État en vue d'augmenter les tarifs de l'électricité, afin de récupérer les coûts liés à ses centrales nucléaires.

La compagnie d'électricité a déclaré que la demande fournissait le soutien nécessaire pour justifier le recouvrement de 8,83 milliards de dollars en coûts totaux de construction et d'investissement, de 1,07 milliard de dollars en éléments associés de la base tarifaire de détail et des coûts d'exploitation liés au fonctionnement et à la production complets des unités 3 et 4 de la centrale nucléaire de Vogtle.

L'unité 3 de la centrale de Vogtle est entrée en service commercial à la fin du mois de juillet.

Southern Co, par l'intermédiaire de sa filiale électrique Georgia Power, devrait mettre en service l'unité 4 de la centrale de Vogtle à la fin de 2023 ou au début de 2024.

Ensuite, les nouvelles unités apporteront collectivement une capacité de production supplémentaire de 2,2 gigawatts à l'État de Géorgie et devraient fonctionner pendant 60 à 80 ans.

Les réacteurs de Vogtle sont les seules unités nucléaires en construction aux États-Unis. Les propriétaires sont Georgia Power (45,7 %), Oglethorpe Power (30 %), Municipal Electric Authority of Georgia (22,7 %) et Dalton Utilities (1,6 %).

Le démarrage des réacteurs a été salué comme une étape majeure dans la construction de l'énergie nucléaire aux États-Unis, mais les unités sont arrivées avec plus de sept ans de retard par rapport aux prévisions initiales et pour un budget plus de deux fois supérieur aux prévisions préliminaires, soit plus de 30 milliards de dollars. (Reportage d'Arunima Kumar à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar)