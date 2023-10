Le conseil d'administration de Southern Company a annoncé l'élection de Shantella (Shan) E. Cooper en tant qu'administratrice indépendante, à compter du 16 octobre 2023. Les nominations aux comités du conseil d'administration n'ont pas encore été déterminées. Mme Cooper est la fondatrice et la directrice générale de Journey Forward Strategies, LLC, une société de conseil spécialisée dans le développement du leadership et l'efficacité organisationnelle.

Travaillant avec des entreprises du Fortune 500, des sociétés privées et des organisations à but non lucratif, M. Cooper propose des solutions durables dans les domaines du coaching des cadres, du développement du leadership et de la culture, et de la transformation des entreprises. Mme Cooper est l'ancienne directrice exécutive de l'Atlanta Committee for Progress. Fondé en 2003, ce groupe réunissait des leaders du monde des affaires, de l'éducation et de la société civile et faisait office de conseil consultatif externe du maire d'Atlanta sur les questions clés liées à la croissance économique et à l'inclusion.

En outre, Mme Cooper est l'ancienne directrice de la transformation de WestRock, où elle était chargée de développer les capacités d'infrastructure et les processus systémiques facilitant la croissance. Elle a également dirigé la division des services de recyclage et de gestion des déchets, qui fournit des matériaux à une clientèle diversifiée et aux marchés internationaux par l'intermédiaire de 22 usines de recyclage réparties sur l'ensemble du territoire américain. Avant de rejoindre WestRock, Mme Cooper a été vice-présidente et directrice générale de Lockheed Martin Aeronautics Company et, parallèlement, vice-présidente de l'éthique commerciale pour la division aéronautique.

Avant d'être directrice générale, Mme Cooper a occupé de nombreux postes de direction dans le domaine des ressources humaines et a été la première vice-présidente de l'entreprise chargée de la diversité et de l'égalité des chances. Mme Cooper siège au conseil d'administration de SouthState Corporation, d'Intercontinental Exchange Inc. et de Veritiv Corporation et a précédemment siégé au conseil d'administration d'Atlantic Capital Bancshares Inc. En outre, Mme Cooper a siégé au conseil d'administration de Georgia Power, une filiale de Southern Company, de 2017 à octobre 2023.

Elle siège au conseil d'administration de Grady Health System et au conseil d'administration de l'université Emory. Mme Cooper siège également au conseil d'administration du Georgia Tech Research Institute, de la Georgia Historical Society et du Georgia Music Accord. Elle est membre du Rotary Club d'Atlanta et membre à vie du conseil d'administration du Carter Center.