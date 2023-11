La compagnie américaine d'électricité et de gaz Southern Co a revu à la hausse jeudi ses estimations de coûts pour la part de deux réacteurs nucléaires revenant à Georgia Power, tout en maintenant le calendrier annoncé précédemment.

Le projet d'expansion des deux réacteurs de Vogtle dépasse le budget de plusieurs milliards de dollars et accuse des années de retard.

L'unité 3, l'un des deux réacteurs de Vogtle, est devenue en juillet le réacteur le plus récent des États-Unis à entrer en service commercial. L'unité 4 devrait être achevée au premier trimestre 2024.

Dans une présentation aux investisseurs, Southern Co prévoit que les coûts de Georgia Power s'élèveront à environ 10,75 milliards de dollars. En avril, la société avait estimé le coût du projet à environ 10,59 milliards de dollars.

La société a découvert un "défaut de moteur" dans l'une des quatre pompes de refroidissement du réacteur de l'unité 4 au cours des essais préopérationnels, qui sera remplacée par une pompe provenant de son stock de pièces détachées, a déclaré le PDG Christopher Womack au cours de la présentation.

"Après l'installation réussie de la pompe de rechange, nous reprendrons le démarrage et les essais préopérationnels avec une date de mise en service prévue au cours du premier trimestre 2024", a-t-il ajouté.

Jeudi, la société a dépassé les estimations de bénéfices pour le troisième trimestre, aidée par l'augmentation de la demande d'électricité et la réduction des dépenses d'exploitation.

L'augmentation du nombre de clients a également permis à Southern Co d'afficher une hausse de 2,1 % du total des ventes au détail à 42 364 kilowattheures au cours du trimestre.

Ses dépenses d'exploitation ont baissé d'environ 21% à 4,87 milliards de dollars au cours des trois mois se terminant le 30 septembre, par rapport à l'année précédente, principalement en raison de la baisse des coûts du carburant.

Les actions de Southern Co ont augmenté de 2,9 % après la publication de ses résultats jeudi.

Les entreprises comparables CMS Energy et Xcel Energy ont également enregistré une hausse de leurs bénéfices au troisième trimestre.

Southern Co dessert plus de 9 millions de clients. Son segment électricité dessert les États de l'Alabama, de la Géorgie et du Mississippi. Le segment du gaz fournit des services dans les États de l'Illinois, de la Géorgie, de la Virginie et du Tennessee. (Reportage de Nicole Jao à New York et Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Shilpi Majumdar et David Evans)