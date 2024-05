L'entreprise de services publics Southern Co a déclaré lundi que Pete Sena serait le prochain PDG de sa filiale Southern Nuclear, après le départ à la retraite de Stephen Kuczynski, qui prendra effet le 28 juin.

Southern Nuclear exploite huit unités d'énergie nucléaire en Alabama et en Géorgie.

POURQUOI C'EST IMPORTANT

L'unité a récemment mis en service commercial les réacteurs nucléaires Vogtle 3 et 4, considérés comme les premiers réacteurs nouvellement construits depuis l'unité 1 de Watts Bar, qui a démarré ses activités en 1996.

CONTEXTE

En 2022, le président Joe Biden a fait adopter la plus importante loi sur le changement climatique de l'histoire des États-Unis, censée donner le coup d'envoi d'un boom du développement des énergies propres aux États-Unis, y compris le nucléaire.

Sena est devenu président de Southern Nuclear en 2023, après l'avoir rejoint en 2019 en tant que vice-président exécutif et chef de la direction nucléaire (CNO). Avant de rejoindre Southern Nuclear, il a occupé plusieurs postes de direction chez First Energy, puis chez Public Service Enterprise Group, notamment en tant que CNO pour les deux entreprises.

CITATIONS CLÉS

"Lorsque Sena assumera les fonctions supplémentaires de président-directeur général, il supervisera l'exploitation de plus de 8 400 MW d'énergie nucléaire dans l'usine Farley en Alabama et dans les deux usines Hatch et Vogtle Units 1-4 en Géorgie", a déclaré la société. (Reportage de Tanay Dhumal à Bengaluru ; Rédaction de Sriraj Kalluvila)