Southern Cross Electrical Engineering Limited est une société australienne de services électriques, d'instrumentation, de communication et de maintenance. La société opère dans cinq secteurs de marché : les ressources minières, le pétrole et le gaz, l'industrie, les services publics et les infrastructures énergétiques, les télécommunications et les centres de données, les développements commerciaux, les infrastructures publiques et la défense. Elle offre une gamme complète de capacités, y compris la construction électrique et d'instrumentation (E&I), les services E&I et la maintenance, et les communications. Elle fournit des services électriques par le biais de contrats de construction et de services à des clients dans des secteurs tels que le commerce, les ressources et les infrastructures. Elle installe et met en service des projets de modernisation de sites vierges et de sites industriels. Ses services E&I et de maintenance fournissent un soutien opérationnel multidisciplinaire aux sites industriels, une maintenance programmée et en cas de panne, une gestion des arrêts planifiés et le développement de projets d'investissement de maintien.

Secteur Construction et ingénierie