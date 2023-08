Southern Cross Media Group Limited est une société australienne qui se consacre à la création de contenus audio destinés à être diffusés sur les réseaux de radiodiffusion et les réseaux numériques. La société diffuse également du contenu télévisuel en clair sur les marchés régionaux. Elle opère dans deux secteurs : Audio et Télévision. Le secteur audio comprend les radios métropolitaines et régionales, les activités numériques et autres activités connexes. Le secteur Télévision comprend les activités de télévision régionale. La société diffuse 93 signaux de télévision en clair dans toute l'Australie régionale. Elle exploite LiSTNR, sa destination audio gratuite pour les consommateurs qui hébergent des radios, des podcasts, de la musique et des nouvelles. La société assure également la représentation commerciale en Australie de la plateforme audio ouverte mondiale SoundCloud et de Sonos Radio. Son réseau comprend Hit Network, Triple M et LiSTNR. LiSTNR est une application gratuite personnalisée qui propose de la radio, des podcasts, de la musique et des actualités. LiSTNR est disponible sur toute une gamme d'appareils, y compris CarPlay, Android Auto et Google Assistant.

Secteur Diffusion