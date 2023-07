Southern Gold Limited a annoncé que son conseil d'administration serait renforcé par la nomination de M. John Rock en tant que directeur non exécutif, à compter du 24 juillet 2023. M. Rock apporte au conseil d'administration de SAU sa vaste expérience en matière de leadership, d'entrepreneuriat et de commercialisation, et a été directement impliqué dans les activités d'IDT depuis leur création. M. Rock arrive avec une expérience dans le secteur des start-ups et de la commercialisation.

Il est cofondateur et directeur d'OTB Ventures, une société dont le mandat spécifique est de trouver, d'entretenir et de commercialiser des technologies universitaires en phase de démarrage. OTB Ventures travaille avec des Family Offices et des personnes fortunées afin de les exposer à des opportunités en phase de démarrage. Dans ce rôle, il est responsable de la recherche et de l'évaluation de la recherche et de ses résultats commerciaux potentiels.

Avec une formation commerciale, la capacité de M. Rock à gérer les délais et les résultats fructueux, avec un sens aigu de l'engagement des parties prenantes, sera bien mise à profit. Grâce à ses compétences étendues en matière de gestion, de mise en œuvre de stratégies et de culture, M. Rock aidera SAU à adopter une approche des projets axée sur les résultats.