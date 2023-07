Southern Missouri Bancorp, Inc. est une société de portefeuille bancaire pour Southern Bank (Banque). L'activité principale de la Banque consiste principalement à collecter des dépôts de détail auprès du grand public et à utiliser ses dépôts ainsi que le financement de gros de la Federal Home Loan Bank of Des Moines (FHLB), dans une moindre mesure, les dépôts par courtage, les prêts hypothécaires et les prêts commerciaux non hypothécaires. La Banque propose une gamme d'instruments de dépôt, notamment des comptes de transaction porteurs d'intérêts et non porteurs d'intérêts, des comptes de dépôt du marché monétaire, des comptes d'épargne, des certificats de dépôt et des plans d'épargne-retraite. Les activités de prêt de la Banque consistent à accorder des prêts décrochés par des hypothèques sur des biens immobiliers résidentiels de un à quatre logements et multifamiliaux, des biens immobiliers commerciaux et agricoles, des prêts à la construction sur des propriétés résidentielles et commerciales, des prêts commerciaux et agricoles et des prêts à la consommation.

Secteur Banques