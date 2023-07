Southern States Bancshares, Inc. est une société de portefeuille bancaire, qui opère principalement par le biais de sa filiale, Southern States Bank (Bank), une société bancaire d'Alabama. La société est une institution bancaire communautaire à service complet, qui propose des dépôts, des prêts et d'autres produits et services bancaires aux entreprises et aux particuliers. Sa franchise est axée sur un service personnalisé, axé sur les relations, combiné à une gestion du marché local et à la capacité de servir les petites et moyennes entreprises et les particuliers. La société fournit des services bancaires à partir d'environ 15 bureaux en Alabama et en Géorgie. Les principales zones de service de la banque en Alabama sont Anniston, Auburn, Birmingham et Huntsville, avec une présence s'étendant aux comtés de Calhoun, Lee, Jefferson, Talladega, Madison, Cleburne et Randolph en Alabama et à leurs environs. La Banque est principalement impliquée dans des activités de prêts immobiliers, commerciaux, agricoles et à la consommation.

Secteur Banques