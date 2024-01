Southern States Bancshares, Inc. est une société holding bancaire qui opère principalement par l'intermédiaire de sa filiale à 100 %, Southern States Bank (la Banque). La banque est une institution bancaire de proximité à service complet, qui offre un éventail de dépôts, de prêts et d'autres produits et services bancaires aux entreprises et aux particuliers de ses communautés. Sa franchise est axée sur un service personnalisé, axé sur les relations, combiné à une gestion du marché local et à une expertise au service des petites et moyennes entreprises et des particuliers. Par l'intermédiaire de sa banque, la société exerce des activités bancaires, qui consistent principalement à accepter des dépôts du public et à accorder des prêts et d'autres investissements. Ses principales sources de financement pour les prêts et les investissements de sa banque sont les dépôts à vue, à terme, d'épargne et autres, ainsi que l'amortissement et les remboursements anticipés des prêts et des investissements. La Banque exploite environ 13 succursales en Alabama et en Géorgie et deux bureaux de production de prêts à Atlanta.

Secteur Banques