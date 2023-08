Southland Holdings, Inc. est une entreprise de construction d'infrastructures. La société exerce ses activités dans deux secteurs : Civil et Transport. La société fournit des services spécialisés de construction d'infrastructures en Amérique du Nord, notamment des ponts, des tunnels, des transports et des installations, des structures maritimes, des structures en acier, le traitement de l'eau et des eaux usées, et des marchés finaux de canalisations d'eau.

Secteur Construction et ingénierie