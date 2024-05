SouthState Corporation est une société de portefeuille financier. La société offre une gamme de services et de produits bancaires à ses clients par l'intermédiaire de sa filiale bancaire détenue à 100 %, South State Bank, National Association (la Banque). La Banque propose des solutions pour les consommateurs, les entreprises, les prêts hypothécaires et la gestion de patrimoine. Le portefeuille de prêts de la banque comprend des prêts immobiliers commerciaux, des prêts immobiliers résidentiels, des prêts commerciaux et industriels et des prêts à la consommation. Elle offre également à ses clients une variété de produits et de services de dépôt, y compris des comptes chèques, des comptes d'épargne, d'autres comptes de dépôt et des services de trésorerie et de commerce, par le biais de multiples canaux, y compris son réseau d'environ 251 succursales à service complet et des plates-formes bancaires en ligne, mobiles et par téléphone. Par l'intermédiaire de Corporate Billing, LLC, la banque fournit des services d'affacturage, de facturation, de recouvrement et de gestion des comptes clients aux entreprises de transport et aux fournisseurs de pièces détachées et de services automobiles.

Secteur Banques