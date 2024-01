Southstone Minerals Limited est une petite société minière canadienne. La société détient une participation de 43 % dans la mine de diamants d'Oena (Oena), une propriété de diamants alluviaux située dans la province du Cap Nord, en République d'Afrique du Sud, qui consiste en un bail minier de type "New Order". Le projet Oena s'étend sur 8 800 hectares et couvre une bande d'environ 4,8 kilomètres de large sur une longueur de 15 km du cours inférieur de la rivière Orange. Oena, une propriété de diamants alluviaux en production, est située dans une province minière de diamants alluviaux à environ 50 km en amont des mines de diamants alluviaux Auchas et Daberas de Namdeb, situées sur la rive namibienne ou nord du fleuve Orange, et à environ 15 km et 60 km en amont des mines de diamants alluviaux Reuning et Baken de Trans Hex. Ses filiales sont TGV Resources (Pty) Ltd, African Star Minerals (Pty) Limited et GAH Mining (Pty) Ltd.

Secteur Métaux et minéraux précieux