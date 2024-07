Le projet de Southwest Airlines de supprimer les places assises est un moyen pour la compagnie d'augmenter ses revenus, qui en ont bien besoin, mais il comporte le risque d'aliéner des clients fidèles.

La pratique inhabituelle consistant à laisser les passagers choisir leur siège une fois qu'ils sont montés à bord de l'avion a été créée par Herb Kelleher, fondateur de Southwest à l'esprit égalitaire, et a été au cœur de l'image de marque de la compagnie aérienne pendant plus de 50 ans.

Mais cette caractéristique est sur le point de disparaître, torpillée par des résultats et des actions décevants depuis la pandémie et par la pression de l'investisseur activiste Elliott Management. La semaine dernière, la compagnie aérienne basée à Dallas a annoncé qu'elle passerait à l'attribution de sièges. Elle prévoit de donner plus de détails lors de sa journée des investisseurs en septembre.

La compagnie prévoit également d'offrir des sièges avec plus d'espace pour les jambes, ce qui constitue un autre changement par rapport à M. Kelleher, qui n'aimait pas diviser les sièges des compagnies aériennes en différentes classes de service. Southwest a déclaré que le nouvel aménagement de la cabine nécessitera l'approbation de l'Administration fédérale de l'aviation des États-Unis et devrait être disponible pour les réservations en 2025.

Selon Henry Harteveldt, fondateur de la société de conseil en voyages Atmosphere Research Group, le manque de sièges attribués et de places supplémentaires a été l'un des principaux obstacles à la capacité de Southwest d'attirer les voyageurs haut de gamme.

"En tant qu'entreprise, vous voulez toujours donner à vos clients une raison de vous payer davantage", a-t-il déclaré.

Les investisseurs et les analystes estiment que l'entreprise n'avait guère d'autre choix que d'évoluer. Les actions ont perdu près de la moitié de leur valeur au cours des trois dernières années, alors que l'indice S&P 500 a gagné 25 %. Le ratio cours/bénéfice de la société est supérieur à 33, dépassant de loin la médiane du secteur (4,86), et seuls deux analystes sur 18 ont une opinion favorable sur l'action, selon les données de LSEG.

Southwest a besoin de nouvelles sources de revenus à forte marge pour compenser la pression des coûts et augmenter ses bénéfices. Sa marge d'exploitation est tombée à 0,2% au premier semestre de cette année, contre plus de 13% en 2019.

Les analystes de Raymond James s'attendent à ce que les changements contribuent à hauteur de 95 cents par action aux bénéfices de la compagnie aérienne l'année prochaine. Les rivaux tels que Delta, United et Alaska Airlines ont compté sur les voyageurs haut de gamme qui dépensent beaucoup pour protéger leurs profits.

La semaine dernière, Bob Jordan, PDG de Southwest, a qualifié ce changement de "transformation stratégique" qui pourrait générer plus d'un milliard de dollars de recettes annuelles et élargir l'attrait de la compagnie aérienne.

Les analystes estiment que le succès de Southwest dépend de sa capacité à commercialiser et à vendre les changements et à pénétrer un marché qu'elle n'a jamais desservi auparavant.

"Il faut modérer les attentes en pensant que l'attribution de sièges est un changement radical pour Southwest", a déclaré Conor Cunningham, analyste chez Melius Research.

Elliott Investment Management n'a pas vu les choses de cette manière non plus, qualifiant les changements de "trop peu, trop tard" et réitérant sa demande d'une nouvelle direction. La société tente d'évincer le PDG Jordan et le président du conseil d'administration Gary Kelly, affirmant que la compagnie a besoin de nouvelles perspectives.

Jeudi dernier, M. Jordan a déclaré que la société souhaitait entendre les commentaires d'Elliott, mais que l'investisseur activiste n'avait pas manifesté la volonté de s'engager dans des conversations sérieuses.

En 2006, Southwest a envisagé d'abandonner les sièges libres et de passer à des sièges assignés, mais a abandonné l'idée après que des tests ont montré que cette mesure pourrait nuire à son efficacité et augmenter le temps d'embarquement de 1 à 4 minutes. Le changement pourrait également entraîner une hausse des coûts de main-d'œuvre, car Southwest pourrait avoir besoin de plus d'agents pour l'embarquement.

La réaction des clients n'est pas claire. M. Jordan a déclaré que la compagnie avait interrogé des dizaines de milliers de clients et que nombre d'entre eux avaient cité la politique d'ouverture des sièges comme la première raison pour laquelle ils avaient décidé d'arrêter de voler avec Southwest et de choisir une compagnie concurrente.

Certains voyageurs se demandaient si la compagnie allait également renoncer à sa politique de gratuité des bagages. M. Jordan a déclaré que la compagnie n'avait pas l'intention de faire payer les bagages, ajoutant que les données de la compagnie aérienne montrent que la politique de gratuité des bagages est la première raison pour laquelle les clients choisissent de voler avec Southwest.

Pour certains clients, cependant, la fin de l'ouverture des sièges est un coup dur pour le caractère unique de la compagnie.

"Southwest, je crains que vous ne perdiez votre différenciation avec ce choix", a écrit sur LinkedIn Robb Winger, qui se définit comme un "loyaliste" de Southwest.