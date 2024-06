L'Administration fédérale de l'aviation (FAA) a déclaré jeudi qu'elle enquêtait sur un vol de Southwest Airlines qui est descendu à basse altitude à 14,5 km de l'aéroport d'Oklahoma City.

L'incident impliquant le vol 4069 de Southwest Airlines, qui avait décollé de Las Vegas, s'est produit vers 12h05 mercredi, a indiqué la FAA. Après le déclenchement de l'alerte automatique d'altitude minimale de sécurité, un contrôleur aérien a alerté l'équipage du vol.

Southwest a déclaré qu'elle suivait son système de gestion de la sécurité et qu'elle était en contact avec la FAA pour "comprendre et traiter toute irrégularité concernant l'approche de l'avion vers l'aéroport".

Plusieurs incidents impliquant des vols de Southwest au cours des derniers mois ont suscité des inquiétudes.

Interrogé lundi sur le fait de savoir si ces incidents allaient inciter l'agence à renforcer la surveillance de Southwest, comme elle l'a fait pour United Airlines, l'administrateur de la FAA, Mike Whitaker, s'est refusé à tout commentaire. Il a déclaré que l'agence examinait tous les incidents aériens et surveillait étroitement les transporteurs.

"Le modèle de surveillance des compagnies aériennes est un très bon modèle que nous voulons développer pour les autres acteurs du système", a déclaré M. Whitaker.

La semaine dernière, la FAA et le National Transportation Safety Board (NTSB) ont annoncé qu'ils enquêtaient sur le vol d'un Boeing 737 MAX effectué le 25 mai par Southwest. Le NTSB a déclaré que l'avion avait subi un "roulis hollandais" à 34 000 pieds d'altitude alors qu'il était en route de Phoenix à Oakland, en Californie. Ces mouvements latéraux asymétriques, qui tirent leur nom d'une technique néerlandaise de patinage sur glace, peuvent présenter de graves risques pour la sécurité.

La semaine dernière, la FAA a déclaré qu'elle enquêtait également sur un vol Southwest 737 MAX 8 qui, en avril, s'est retrouvé à environ 400 pieds de l'océan au large de la côte d'Hawaï, après que de mauvaises conditions météorologiques ont incité les pilotes à contourner une tentative d'atterrissage à l'aéroport de Lihue, sur l'île de Kauai.

Pendant la remise des gaz, le copilote "a poussé par inadvertance le manche vers l'avant alors qu'il suivait le mouvement du levier de poussée commandé par l'automanette", selon une note de service de la compagnie aérienne datée du 7 juin, et l'avion a commencé à descendre rapidement, atteignant un taux de descente maximal d'environ 4 400 pieds par minute.

Les pilotes ont déclaré, lors d'une séance de débriefing, que le fait de voir la gravité du vol "à travers les animations a été un événement significatif et émotionnel", selon la note de Southwest, qui ajoute que la compagnie aérienne examine les données et les tendances relatives à ses procédures, à sa formation, à ses normes et à ses performances. (Reportage de David Shepardson ; Rédaction de Sandra Maler et Leslie Adler)