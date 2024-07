L'administration fédérale américaine de l'aviation lance un examen de la sécurité de Southwest Airlines après une série d'incidents évités de justesse qui ont suscité des inquiétudes, a déclaré la compagnie aérienne mardi.

La FAA a déclaré samedi qu'elle enquêtait sur un vol récent de Southwest après qu'il ait volé à très basse altitude au-dessus de la baie de Tampa, en Floride, le plus récent d'une série d'incidents soulevant des questions de sécurité.

Southwest a confirmé l'examen de la sécurité mardi et a déclaré qu'elle travaillait en étroite collaboration avec la FAA sur l'examen des événements récents. Elle a également indiqué qu'elle avait récemment formé une équipe spécialisée composée d'experts et de dirigeants, de partenaires syndicaux et de la FAA afin de renforcer son système de gestion de la sécurité existant.

La FAA n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat. (Reportage de David Shepardson et Rajesh Kumar Singh Shivansh Tiwary à Bengaluru ; Rédaction de Shounak Dasgupta et Chris Reese)