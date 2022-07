La FAA n'a pas supervisé correctement Southwest Airlines, selon un organisme de surveillance américain.

L'Office of Special Counsel (OSC) a rendu public un rapport de la FAA datant d'avril, après que quatre dénonciateurs aient allégué que le régulateur de l'aviation américaine "avec l'influence de Southwest, a accéléré les rapports sur les incidents dangereux impliquant une erreur de pilotage aux aéroports de Bradley, Burbank et Philadelphie". L'OSC a déclaré que la FAA a "mis en œuvre les actions correctives recommandées, y compris une formation solide pour tout le personnel et le développement d'un audit régulier pour assurer la conformité avec les directives du programme de sécurité aérienne de la FAA."

Les incidents examinés ont tous eu lieu avant 2020. Southwest et la FAA n'ont pas fait de commentaires immédiatement.