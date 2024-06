Le PDG de Southwest Airlines, Bob Jordan, a déclaré mercredi qu'il ne démissionnerait pas, alors que le transporteur aérien fait face à la pression de l'investisseur activiste Elliott Investment Management, et qu'il envisage déjà des amendements à sa politique de sièges ouverts et d'autres changements potentiels.

"Nous voulons comprendre quelles sont leurs idées, elles peuvent être excellentes", a déclaré M. Jordan à des journalistes à Washington après un événement. "En fin de compte, nous traiterons Elliott comme n'importe quel autre investisseur. Nous nous assiérons et les écouterons.... Southwest est une entreprise formidable. Nous avons un excellent plan et nous le mettrons en œuvre."

Lundi, Elliott a appelé à des changements dans la direction et le conseil d'administration de Southwest après avoir déclaré une participation d'environ 1,9 milliard de dollars dans le transporteur américain, affirmant que la société a besoin de nouvelles perspectives pour être compétitive dans l'industrie aérienne moderne.

"Je n'ai pas l'intention de démissionner", a déclaré M. Jordan, qui compte 36 ans d'ancienneté au sein de Southwest.

M. Jordan a également indiqué que Southwest, qui s'attendait à recevoir 80 avions de Boeing cette année, ne s'attend plus qu'à en recevoir 20 et ne prévoit pas de commencer à utiliser le MAX 7, plus petit et toujours en attente de certification, avant 2026.

"Nous sommes favorables à ce que Boeing fasse le nécessaire pour s'améliorer... Parce qu'un meilleur Boeing est bon pour nous pendant des décennies. Nous avons besoin que Boeing soit très solide", a déclaré M. Jordan. "Je ne suis pas satisfait des retards.

M. Jordan rencontrera le directeur de l'administration fédérale de l'aviation plus tard dans la journée de mercredi pour discuter de Boeing. Il s'est rendu vendredi chez le fournisseur de Boeing, Spirit AeroSystems, où de nombreux problèmes de qualité se sont posés, et prévoit de se rendre à nouveau chez Boeing dans deux semaines.

M. Jordan a déclaré que le plan Elliott "est assez léger" en ce qui concerne les changements proposés. Il a ajouté qu'il avait entendu dire qu'Elliott pourrait proposer des frais de bagage, mais Southwest a déclaré que ses données clients montrent que près de 50 % de ses clients choisissent la compagnie aérienne en raison de sa politique de gratuité des frais de bagage.

"Vous devez être très bien informé avant de proposer des changements qui affectent le modèle commercial de Southwest Airlines", a déclaré M. Jordan. "Elliott ne dirige pas la compagnie.

M. Jordan a déclaré aux journalistes que la compagnie aérienne ne stagnerait pas, réaffirmant que Southwest envisageait de modifier sa politique de sièges ouverts et d'ajouter éventuellement des sièges haut de gamme ou des sièges offrant plus d'espace pour les jambes.

"Si les préférences des clients nous indiquent que nous devons évoluer, nous le ferons. Vous ne pouvez pas vous obstiner à changer", a déclaré M. Jordan.

En même temps, nous nous en tiendrons à nos valeurs, qui disent : "Nous traitons les gens correctement. Nous avons les meilleures politiques, nous avons les meilleurs employés, nous fonctionnons bien' - en dehors de cela, tout pourrait être mis sur la table".

Southwest prévoit de dévoiler un "plan très large" lors d'une journée des investisseurs en septembre, a déclaré M. Jordan.