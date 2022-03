Les compagnies aériennes américaines dopées par la demande pour les voyages

New York (awp/afp) - Les grandes compagnies aériennes américaines ont relevé mardi leurs perspectives de chiffre d'affaires pour le trimestre en cours et pensent compenser la hausse du carburant et les éventuelles annulations de vols par davantage de billets vendus.

American Airlines, United Airlines, Delta Air Lines et Southwest Airlines ont toutes, dans des documents boursiers, révisé à la hausse les revenus qu'elles prévoient de dégager sur la période allant de janvier à mars malgré un trou d'air en tout début d'année lié au variant Omicron.

American, par exemple, s'attend à ce que son chiffre d'affaires ne s'affiche plus en baisse que de 17% par rapport à 2019, l'année de référence pour le trafic aérien, contre 20% à 22% auparavant.

United prévoit que son chiffre d'affaires sera en haut de la fourchette prévue auparavant tandis que Delta anticipe que ses revenus opérationnels représenteront 78% de ses revenus sur la même période en 2019, contre environ 74% auparavant.

Southwest s'attend pour sa part à un chiffre d'affaires opérationnel en baisse de 8% à 10%, contre 10% à 15% auparavant. Et les tendances de réservations pour les vacances de printemps sont au-dessus des niveaux de 2019, remarque Southwest.

American, United et Delta ont prévenu que le prix qu'elles payaient pour le kérosène avait augmenté tandis que Southwest de son côté a un programme lui permettant de se prémunir contre les risques de fluctuations.

Certaines compagnies ont parallèlement un peu révisé à la baisse leurs programmes de vol, Southwest rappelant, par exemple, avoir réduit le nombre de trajets entre mars et mai "en raison des problèmes persistants à trouver du personnel suffisant".

American a ainsi légèrement révisé à la baisse ses capacités pour le premier trimestre 2022 par rapport à la même période 2019, de -10% à -12% contre -8% à -10% auparavant.

La compagnie a aussi dû faire face à deux épisodes de perturbations météorologiques importantes. Ses coûts par siège disponible ont en conséquence augmenté. Mais l'augmentation du chiffre d'affaires fait plus que compenser cette hausse et celle du kérosène, assure l'entreprise.

United pointe de son côté les effets du variant Omicron ainsi que les annulations de vols liées aux "conditions géopolitiques actuelles" pour justifier la légère réduction de son offre au premier trimestre, ses capacités étant désormais attendues en baisse de 19%, contre 16% à 18% auparavant.

A la Bourse de New York, American, United et Delta prenaient plus de 9% dans les premiers échanges, et Southwest plus de 8%.

afp/rp