Les hôtesses de l'air et stewards de Southwest Airlines ont voté mercredi en faveur d'un nouveau contrat prévoyant une augmentation de salaire immédiate de 22 %, a annoncé le syndicat représentant les employés et le transporteur.

Près de 20.000 hôtesses et stewards de la compagnie aérienne ont voté en faveur d'une nouvelle convention collective, a indiqué la section locale 556 du Transport Workers Union.

Sur près de 93 % des électeurs éligibles, 81 % ont voté en faveur du contrat qui leur accordera une augmentation de salaire immédiate de 22 % cette année et de 3 % par an jusqu'en mai 2028.

Le nouveau contrat fait suite à deux tentatives précédentes de la compagnie aérienne de conclure un accord avec le syndicat.

Southwest a ratifié des contrats avec onze groupes de travailleurs représentés par des syndicats depuis octobre 2022, y compris un accord avec ses pilotes plus tôt cette année qui offrira une augmentation de salaire de près de 50 % sur une période de cinq ans.

Les hôtesses et stewards des compagnies aériennes concurrentes American Airlines et United Airlines négocient également avec les transporteurs pour obtenir de meilleurs salaires et avantages, y compris une rémunération pour le temps passé à l'embarquement et au sol. (Reportage d'Aatreyee Dasgupta à Bengaluru ; Rédaction de Shailesh Kuber)