Les hôtesses et stewards de Southwest Airlines ont rejeté un accord de principe, 64 % d'entre eux ayant voté contre la proposition d'accord quinquennal, a annoncé leur syndicat vendredi.

La section locale 556 du Transport Workers Union (TWU), qui représente près de 19 000 hôtesses et stewards, a déclaré dans un communiqué que "cette proposition de contrat ne permettra pas de panser les plaies".

Les hôtesses de l'air et stewards de Southwest ont demandé une augmentation de salaire et de meilleures règles de travail dans le nouveau contrat. Le contrat précédent devait être renouvelé en 2018.

Les compagnies concurrentes American Airlines et United Airlines sont également en cours de négociation avec leurs hôtesses et stewards. Les hôtesses et stewards de Delta Air Lines ne sont pas syndiqués.

La section locale 556 du TWU a déclaré vendredi : "Nous retournerons à la table des négociations pour parvenir à une convention collective qui réponde aux besoins des agents de bord qui travaillent le plus dur dans l'industrie".

Le contrat proposé par Southwest prévoyait une augmentation de salaire de 20 % à partir du mois prochain et une augmentation annuelle de 3 % en 2025, 2026, 2027 et 2028.

Le syndicat a déclaré que cela aurait entraîné une augmentation de 36 % sur la durée du contrat pour les hôtesses et stewards en haut de l'échelle et jusqu'à 90 % pour les autres anciennetés.

L'accord de principe prévoit également un congé parental et un congé de maternité rémunérés, assortis d'une couverture d'assurance.

Au cours des deux dernières années, les syndicats des secteurs de l'aérospatiale, de la construction, des compagnies aériennes et ferroviaires se sont battus pour obtenir des salaires plus élevés et davantage d'avantages sociaux sur un marché du travail tendu.

Southwest n'a pas encore conclu d'accord avec ses pilotes. (Reportage de Rajesh Kumar Singh à Chicago et Aatreyee Dasgupta à Bengaluru ; Rédaction de Shinjini Ganguli)