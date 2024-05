Les négociateurs de la Chambre des représentants et du Sénat des États-Unis ont accepté de réviser la formulation d'un projet de loi sur la réforme de l'aviation afin de garantir des remboursements rapides aux passagers des compagnies aériennes dont les vols sont annulés et qui ne cherchent pas d'autres vols.

Le 24 avril, le ministère américain des transports a finalisé de nouvelles règles qui, dans le courant de l'année, imposeront le remboursement automatique en espèces des vols annulés lorsque les passagers choisissent de ne pas prendre un autre vol. Une proposition bipartisane du Congrès publiée la semaine dernière prévoyait que les passagers devaient demander ces remboursements. Cela a suscité des inquiétudes, car la loi pourrait remettre en cause les règles de l'USDOT qui garantissent le remboursement des vols annulés aux personnes ayant acheté des billets non remboursables.

Au lieu de cela, les remboursements seraient automatiques dans de nombreux cas, selon le texte révisé dont Reuters a pris connaissance. Toutefois, les remboursements automatiques ne s'appliqueraient pas si les passagers réservaient et acceptaient un nouveau vol.

Les sénateurs américains espèrent que le projet de loi révisé sera approuvé avant la date limite de vendredi pour réautoriser l'Administration fédérale de l'aviation pour cinq ans.

Un conseiller de la présidente de la commission sénatoriale du commerce, Maria Cantwell, a déclaré que la nouvelle formulation "réaffirme le droit des passagers à un remboursement dans la loi, apporte des éclaircissements supplémentaires aux consommateurs, tout en maintenant le soutien bipartisan nécessaire à la législation".

Un porte-parole du sénateur Ted Cruz, premier républicain du groupe, a déclaré que M. Cantwell et lui-même avaient convenu d'ajouter un "point de clarification affirmant le droit des consommateurs à être remboursés si c'est ce qu'ils souhaitent".

Les sénateurs Elizabeth Warren et Josh Hawley avaient proposé un amendement visant à rendre les remboursements automatiques et à "mettre un terme aux procédures lourdes mises en place par les entreprises pour maximiser les profits des compagnies aériennes". La nouvelle disposition est similaire à ce que Warren et Hawley avaient demandé dans leur amendement.

Ni le règlement ni la législation ne prévoient d'indemnisation en cas de retard, comme c'est le cas pour certaines attentes prolongées dans l'Union européenne. En mai dernier, le président Joe Biden a déclaré que le ministère des transports proposerait de nouvelles règles obligeant les compagnies aériennes à indemniser les passagers en espèces en cas de retards ou d'annulations de vols importants et contrôlables.

Le projet de loi de près de 1 100 pages, d'un montant de 105 milliards de dollars, prévoit également d'augmenter les effectifs des contrôleurs aériens et d'accroître les fonds destinés à éviter les incidents liés à la fermeture des pistes d'atterrissage. En revanche, il n'inclut pas une disposition adoptée par la Chambre des représentants visant à faire passer l'âge de la retraite des pilotes de ligne de 65 à 67 ans.

Le projet de loi interdit aux compagnies aériennes de faire payer les familles pour qu'elles s'assoient ensemble, ajoute cinq vols quotidiens aller-retour à l'aéroport national de Washington, très fréquenté, et exige des compagnies aériennes qu'elles acceptent les bons d'échange et les crédits pendant au moins cinq ans.

Le projet de loi exige également que les avions soient équipés de dispositifs d'enregistrement de 25 heures dans le cockpit, demande à la FAA de déployer une technologie de surface aéroportuaire avancée pour aider à prévenir les collisions et demande à l'USDOT d'afficher un tableau de bord sur la taille minimale des avions par compagnie aérienne. (Reportage de David Shepardson, édition de Franklin Paul et David Gregorio)