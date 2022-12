Les opérations de Southwest Airlines reviennent à la normale après avoir été paralysées par la tempête

La compagnie Southwest, basée à Dallas, a eu du mal à se remettre de la tempête du week-end, annulant au moins 16 000 vols depuis vendredi dernier et laissant les passagers ainsi que ses propres équipages en rade pendant la période de pointe des fêtes de Noël.

La compagnie aérienne a enregistré 41 annulations, soit 1 % du total des vols, vendredi, selon l'outil de suivi des données de vol FlightAware, soit beaucoup moins que les près de 60 % d'annulations des jours précédents.

Le directeur général, Bob Jordan, a déclaré qu'il était confiant dans la capacité de la compagnie aérienne à mener une opération très serrée vendredi, et a reconnu une variété de facteurs qui ont conduit au piqué de la compagnie.

"Permettez-moi d'être franc : la tempête a eu un impact, mais nous avons eu des impacts au-delà de la tempête qui ont évidemment eu un impact très différent sur Southwest", a déclaré Jordan dans une interview à l'émission "Good Morning America" sur ABC.

Le défi de déplacer les équipes, de maintenir la compagnie aérienne en activité, n'a pas pu être relevé par les opérations et les outils habituels de Southwest, a-t-il déclaré, y compris la vaste portée de la tempête et les fermetures dans tant de villes ainsi que les températures froides record qui ont gelé les pistes.

"C'est quelque chose que nous n'avons vraiment jamais vu au cours de nos 51 années d'existence", a déclaré M. Jordan. "Nous en tirerons des leçons et nous continuerons à faire plus d'investissements."

Le temps glacial n'était qu'une partie du problème pour Southwest. La technologie désuète de la compagnie aérienne n'a pas permis de faire correspondre les équipages aux vols et sa structure opérationnelle point à point a créé le chaos pour les horaires, ont admis la compagnie et les membres du syndicat.

Southwest Airlines a promis de rembourser les passagers pour les dépenses telles que les hôtels et les locations de voitures, en plus de rembourser les billets, et a déclaré qu'il y aurait un impact encore indéterminé sur ses bénéfices.

Dans une lettre adressée jeudi à Jordan, le secrétaire aux Transports, Pete Buttigieg, a averti que la compagnie serait tenue responsable si elle ne respectait pas ses engagements envers les clients pour les "retards et annulations contrôlables".

Le directeur général de Southwest a déclaré avoir eu une "excellente conversation" avec Buttigieg et que leurs objectifs étaient alignés.