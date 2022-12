Les perturbations chez Southwest Airlines plus liées à la météo, dit Washington

WASHINGTON, 28 décembre (Reuters) - Le secrétaire américain aux Transports, Pete Buttigieg, a affirmé que les perturbations à grande échelle rencontrées par la compagnie aérienne Southwest Airlines n'étaient plus liées aux mauvaises conditions météorologiques et qu'elles témoignaient d'une "défaillance du système".

"Le temps est révolu de parler de problème lié à la météo", a déclaré Pete Buttigieg dans une interview publiée par ABC News mercredi. "Ne vous méprenez pas, tout cela a commencé avec cette violente tempête. Nous avons vu les conditions hivernales toucher le pays et perturber gravement toutes les compagnies aériennes."

À l'échelle nationale, au moins 60 personnes sont mortes dans des incidents liés à la tempête hivernale Eliott ces derniers jours, a rapporté NBC News.

Les autres acteurs du transport aérien semblent toutefois s'être remis des perturbations météorologiques, a déclaré Pete Buttigieg.

"Il s'agit donc d'une défaillance du système (de la part de Southwest), et la compagnie doit s'assurer que ces passagers bloqués arrivent à destination et qu'ils reçoivent une compensation adéquate, non seulement pour les vols eux-mêmes (...) mais aussi pour les hôtels, les transports terrestres et les repas, car c'est la responsabilité des compagnies aériennes", a-t-il déclaré, ajoutant avoir discuté avec les dirigeants de la compagnie.

Plus de 2.500 vols de Southwest Airlines étaient annulés mercredi matin, selon le site web de suivi des vols FlightAware.

Les compagnies aériennes américaines ont annulé des milliers de vols à la suite de l'énorme tempête hivernale qui a balayé une grande partie du pays avant le week-end de Noël, mais les difficultés de Southwest se sont aggravées alors que les autres compagnies aériennes ont vu leur situation se rétablir en grande partie.

Southwest Airlines a déclaré à Reuters qu'elle rembourserait les clients pour les frais de voyage et qu'elle avait déjà traité des milliers de demandes mardi.

Son patron, Bob Jordan, a déclaré que la compagnie à bas prix devait moderniser ses systèmes de transport et a présenté ses excuses aux clients et aux employés dans un message vidéo. (Reportage de Kanishka Singh à Washington ; version française Jean Rosset, édité par Blandine Hénault)