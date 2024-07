Southwest Airlines et Archer Aviation ont déclaré vendredi qu'ils avaient convenu de développer des plans opérationnels pour les réseaux de taxis aériens électriques construits par Archer dans les aéroports californiens où opère la compagnie texane Southwest.

Les deux entreprises ont signé un protocole d'accord pour collaborer à un concept d'exploitation qui jette les bases de réseaux intégrés de taxis aériens électriques reliant les aéroports californiens et les communautés environnantes.

Les actions de Southwest ont augmenté de 2 %, tandis que celles d'Archer ont progressé de 10,5 %.

Les avions électriques à décollage et atterrissage verticaux (eVTOL) ont été présentés comme l'avenir de la mobilité aérienne urbaine. Archer est en train de développer son avion eVTOL de minuit.

Les compagnies aériennes envisagent de développer des services de transport utilisant des avions alimentés par des batteries qui peuvent décoller et atterrir verticalement pour transporter les voyageurs vers les aéroports ou sur de courts trajets entre les villes, leur permettant ainsi d'éviter le trafic.

"Southwest est impatiente d'explorer la commodité que les taxis aériens Archers pourraient offrir aux clients de Southwest dans les aéroports des zones urbaines très fréquentées, a déclaré Paul Cullen, vice-président de l'immobilier chez Southwest, qui opère dans 14 aéroports californiens.

En mai, le Congrès américain a approuvé une législation

visant à accélérer l'approbation

accélérer l'approbation et le déploiement des avions eVTOL.

Archer pense que ce partenariat pourrait contribuer à réduire considérablement la durée des trajets en Californie, en remplaçant des trajets en voiture de 60 à 90 minutes par des vols en taxi aérien d'une durée estimée à 10 à 20 minutes, grâce à une "option de transport sûre, peu bruyante, compétitive en termes de coûts et sans émissions directes".

Nikhil Goel, directeur commercial d'Archer, a déclaré que le partenariat espérait offrir des trajets porte-à-porte n'importe où en Californie en trois heures ou moins, comme de Santa Monica à Napa en utilisant des taxis aériens aux deux extrémités.

M. Goel a déclaré que des "gains de temps vraiment significatifs" étaient possibles, les passagers évitant les heures de pointe dans les aéroports. Archer espère que ses clients pourront un jour réserver un billet de taxi aérien Archer au moment où ils achèteront un billet d'avion Southwest.

United Airlines est également un investisseur dans Archer Aviation.

En 2022, Delta Air Lines

a déclaré avoir investi 60 millions de dollars dans la startup de taxis aériens

Joby Aviation pour une participation de 2 %, dans le but d'offrir aux passagers un service de taxi aérien au départ et à destination des aéroports de New York et de Los Angeles.

Les deux entreprises prévoient d'intégrer un service géré par Joby dans les canaux de distribution de Delta afin d'offrir des services de transport aéroportuaire sur de courtes distances. (Reportage de David Shepardson, édition de Mark Potter)