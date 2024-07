Le conseil d'administration de Southwest Airlines Co. a nommé Rakesh Gangwal membre du conseil d'administration, à compter du 7 juillet. Rakesh Gangwal possède une vaste expérience du secteur aérien et est le cofondateur de la plus grande compagnie aérienne indienne en termes de flotte et de passagers transportés, InterGlobe Aviation, connue sous le nom d'IndiGo. Avant de cofonder IndiGo en 2006, M. Gangwal était président du conseil d'administration, président et directeur général de Worldspan Technologies, un fournisseur de services technologiques et d'information pour l'industrie du voyage et du transport.

Avant de travailler pour Worldspan, M. Gangwal était président et directeur général du groupe US Airways, dont il était auparavant le directeur de l'exploitation. Il a également occupé des postes de direction chez Air France et United Airlines. En plus d'avoir siégé au conseil d'administration d'InterGlobe Aviation, M. Gangwal a également siégé au conseil d'administration de plusieurs autres sociétés publiques, dont US Airways Group, CarMax, Office Depot, OfficeMax et PetSmart.

M. Gangwal est titulaire d'une licence en technologie de l'Indian Institute of Technology et d'une maîtrise en administration des affaires de la Wharton School de l'université de Pennsylvanie. La nomination de M. Gangwal s'inscrit dans le cadre des efforts délibérés du conseil d'administration pour faire évoluer sa composition afin qu'il comprenne des professionnels dotés d'un éventail diversifié de compétences et d'expériences dans des domaines essentiels à l'activité de Southwest Airlines, notamment l'aviation, les voyages, la finance, la technologie, les services aux consommateurs, les affaires gouvernementales, le capital humain, l'environnement et le développement durable, ainsi que la logistique et l'exploitation. Dans le cadre de ses efforts continus de renouvellement, le conseil d'administration a nommé au total huit nouveaux administrateurs indépendants et hautement qualifiés, dont M. Gangwal, au cours des trois dernières années.