JPMorgan a relevé son opinion de Neutre à Surpondérer sur le titre Southwest Airlines, tout en augmentant son objectif de cours de 64 à 70 dollars. Le broker explique que la compagnie aérienne américaine possède les meilleurs résultats du secteur en termes de rentabilité, le bilan de la plus haute qualité et une clientèle extrêmement fidèle. L’analyste ajoute que Southwest dispose de suffisamment de liquidités pour surmonter la crise du Covid-19, et qu’aux niveaux actuels, il juge le rapport risque/récompense particulièrement attractif.