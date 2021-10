Southwest Airlines a annulé plus de 1.000 vols dimanche

Washington (awp/afp) - Southwest Airlines a annulé plus de 1000 vols dimanche, lors d'un week-end marqué par les perturbations, que la compagnie explique par la météo et des problèmes de contrôle aérien.

Le transporteur a annulé plus de 1085 vols dimanche, soit près de 29% de son trafic, le plus haut taux pour une compagnie aérienne, et a accusé des retards sur plus de 900 autres liaisons, selon l'outil de suivi de vol FlightAware.

Southwest a aussi annulé plus de 800 vols samedi, assure FlightAware.

Dans un communiqué, Southwest explique que les ennuis météorologiques ont commencé dans les aéroports de Floride au début du week-end et ont été aggravés par des problèmes inattendus de contrôle aérien qui ont provoqué des retards et entraîné de nombreuses annulations.

"Nous avons continué à travailler avec diligence tout au long du week-end pour reprendre nos opérations en nous concentrant sur le repositionnement des avions et des équipages pour prendre soin de nos clients", a assuré la compagnie aérienne.

L'Association des pilotes de Southwest Airlines (SWAPA) a réfuté les rumeurs selon lesquelles certains pilotes ou salariés de la compagnie participaient à un ralentissement de l'activité pour protester contre la décision de l'entreprise d'obliger ses employés à se faire vacciner contre le Covid-19.

"La SWAPA est au courant des difficultés opérationnelles affectant Southwest Airlines aujourd'hui à cause de plusieurs problèmes, mais nous pouvons dire avec certitude que nos pilotes ne participent à aucune mobilisation officielle ou officieuse", a souligné le groupe samedi.

afp/buc