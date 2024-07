Southwest Airlines : dote d'une "pilule empoisonnée" contre l'activiste Elliott

Southwest Airlines a annoncé ce mercredi l'adoption d'un "régime de droits des actionnaires" à durée limitée, en réaction à l’annonce de l’activiste d'Elliott Investment Management L.P selon laquelle il avait acquis une participation économique d'environ 11 % dans son capital. Ce régime ou "pilule empoisonnée" est conçu pour "dissuader l'acquisition d'un contrôle réel, de facto ou négatif de Southwest Airlines par toute personne ou groupe sans rémunérer adéquatement ses actionnaires pour ce contrôle".



Southwest a émis un droit pour chaque action ordinaire, et ces droits seront initialement négociés avec les actions ordinaires de Southwest Airlines et ne pourront généralement être exercés que si une personne ou un groupe acquiert 12,5 % ou plus des actions ordinaires en circulation de la société.



Si les droits deviennent exerçables, tous les détenteurs de droits (autres que la personne ou le groupe déclenchant le régime de droits, dont les droits deviendraient nuls) auront le droit d'acquérir des actions ordinaires avec une réduction de 50 % par rapport au prix du marché, ou la société pourra échanger chaque droit détenu par ces détenteurs contre une action ordinaire.