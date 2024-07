Le 25 juillet 2024, Southwest Airlines a annoncé des changements radicaux, y compris des plans pour mettre fin aux sièges ouverts, alors qu'elle fait face à la pression des investisseurs pour améliorer ses résultats et soutenir le cours de son action. La société a déclaré que les bénéfices ont été sous pression au cours des derniers trimestres, en partie à cause des retards dans les livraisons d'avions de Boeing, qui ont affecté les revenus et aggravé les pressions sur les coûts. La société a également déclaré qu'elle était confrontée à une pression sur les prix, car une surcapacité à l'échelle du secteur sur le marché intérieur a fait baisser les tarifs aériens.

La compagnie a ajouté qu'Elliott Investment Management fait pression pour que des changements soient apportés à la direction, affirmant que la compagnie a besoin de nouvelles perspectives pour être compétitive dans le secteur aérien moderne, et a mis en garde contre une course aux procurations. La compagnie a déclaré que son PDG, Bob Jordan, a dit qu'Elliott Investment Management n'a pas montré de volonté de s'engager dans des conversations significatives, ajoutant que la compagnie aérienne prend des mesures pour se transformer et atteindre ses objectifs financiers. La compagnie a déclaré qu'elle n'offrait pas actuellement ces produits, mais qu'elle prévoyait désormais de proposer des sièges avec plus d'espace pour les jambes dans ses avions.

La compagnie a déclaré que l'ajout de sièges haut de gamme nécessitera peu d'investissements et n'a pas non plus quantifié l'augmentation de ses bénéfices et de son chiffre d'affaires. La compagnie a ajouté qu'Elliott Investment Management a réitéré son appel à une nouvelle direction du transporteur.